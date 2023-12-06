Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:45, 6 декабря 2023Из жизни

Мужчина решил погладить соседского бизона и едва не распрощался с жизнью

KUTV: в США мужчина решил погладить бизона и получил тяжелые травмы

Кадр: KUTV

Житель американского штата Юта Хален Карбахал едва не распрощался с жизнью после того, как решил погладить соседских бизонов. Об этом сообщает KUTV.

Инцидент произошел после того, когда Карбахал отмечал День благодарения. Мужчина собирался возвращаться домой, когда увидел несколько бизонов на участке соседа. Он решил погладить животных и перелез через забор. Один из бизонов сразу же заметил человека и направился в его сторону. Животное приблизилось к Карбахалу, а затем внезапно набросилось на него и проткнуло его туловище рогом. В результате мужчина получил тяжелые травмы.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

После нападения Карбахал упал на землю и пополз к забору. Ему удалось пролезть через щель в ограждении и таким образом спастись. Вскоре на место происшествия прибыли парамедики. Пострадавшего со сломанным ребром, повреждениями печени и легкого доставили в больницу вертолетом. В настоящее время он восстанавливается дома.

Карбахал считает, что бизон не хотел нападать на него и нанес удар лишь из любопытства. По словам мужчины, животное не проявляло агрессии и даже не преследовало его, когда он полз к забору. Он признался, что решение потревожить бизонов было необдуманным и глупым. Мужчина заявил, что нужно с уважением относиться к крупным животным и любоваться ими на расстоянии.

Ранее сообщалось, что в США группу туристов едва не затоптал бизон, которого они снимали. Пользователи сети осудили участников видео за то, что они не оставили дикому животному больше пространства и тем самым спровоцировали его агрессию, которая могла привести к трагическим последствиям.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

      В Европе не договорились об использовании доходов от замороженных активов России

      Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

      Супермодель Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости