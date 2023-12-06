Мужчина решил погладить соседского бизона и едва не распрощался с жизнью

KUTV: в США мужчина решил погладить бизона и получил тяжелые травмы

Житель американского штата Юта Хален Карбахал едва не распрощался с жизнью после того, как решил погладить соседских бизонов. Об этом сообщает KUTV.

Инцидент произошел после того, когда Карбахал отмечал День благодарения. Мужчина собирался возвращаться домой, когда увидел несколько бизонов на участке соседа. Он решил погладить животных и перелез через забор. Один из бизонов сразу же заметил человека и направился в его сторону. Животное приблизилось к Карбахалу, а затем внезапно набросилось на него и проткнуло его туловище рогом. В результате мужчина получил тяжелые травмы.

После нападения Карбахал упал на землю и пополз к забору. Ему удалось пролезть через щель в ограждении и таким образом спастись. Вскоре на место происшествия прибыли парамедики. Пострадавшего со сломанным ребром, повреждениями печени и легкого доставили в больницу вертолетом. В настоящее время он восстанавливается дома.

Карбахал считает, что бизон не хотел нападать на него и нанес удар лишь из любопытства. По словам мужчины, животное не проявляло агрессии и даже не преследовало его, когда он полз к забору. Он признался, что решение потревожить бизонов было необдуманным и глупым. Мужчина заявил, что нужно с уважением относиться к крупным животным и любоваться ими на расстоянии.

Ранее сообщалось, что в США группу туристов едва не затоптал бизон, которого они снимали. Пользователи сети осудили участников видео за то, что они не оставили дикому животному больше пространства и тем самым спровоцировали его агрессию, которая могла привести к трагическим последствиям.