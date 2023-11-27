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09:39, 27 ноября 2023Из жизни

Бизон бросился на толпу туристов и попал на видео

В национальном парке в США бизон бросился на толпу туристов

В США группу туристов едва не затоптал бизон, которого они снимали. Об этом сообщает Daily Mail.

Необычный инцидент, произошедший в Йеллоустонском национальном парке, попал на видео. Происшествие заснял фотограф Логан Смит. На видео группа из 12 человек позирует перед огромным бизоном, или буффало, повернувшись к нему спиной. Зверь, стоящий на обочине, в это время безмятежно пасется в полутора метрах от них. Однако спустя несколько секунд он внезапно бросается на толпу туристов.

Люди успевают разбежаться, и сразу после этого бизон идет на то место, где они стояли, и продолжает есть траву. В этот момент оператор комментирует произошедшее риторическим вопросом: «Чего они ожидали?»

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Ролик был опубликован на официальных страницах Йеллоустонского национального парка и быстро стало вирусным. В интернете туристов прозвали «tourons» (в русском варианте это слово может звучать как «турдиоты»). Комментаторы осудили участников видео за то, что они не оставили дикому животному больше пространства и тем самым спровоцировали его агрессию, которая могла привести к трагическим последствиям.

Ранее бизоны уже нападали на людей в Йеллоустонском национальном парке. Летом из-за атаки зверя одна из посетительниц парка получила серьезные травмы груди и живота и была доставлена на вертолете в региональный медицинский центр Восточного Айдахо.

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      Антонина Черташ
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