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15:02, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Телеведущий упал со стула в прямом эфире и рассмешил коллег

Кадр: @TheProjectTV / Youtube

Ведущий австралийского телевизионного шоу The Project, популярный в стране комик Рав МакМанус (Rove McManus) упал со стула в прямом эфире и рассмешил коллег. Фрагмент программы доступен на YouTube.

МакМанус объявил о перерыве на рекламу. Он активно жестикулировал, а после застыл в позе с вытянутыми вперед руками. В этот момент стул на колесах съехал со сцены, на которой располагался стол ведущих, и комик упал. Коллеги, работавшие с ним в прямом эфире, громко рассмеялись.

«Вот почему когда телеведущие говорят "мы скоро вернемся", вам не стоит переключать на другой канал. Оставайтесь. Потому что я чуть не ушибся, пока мы уходили на рекламу», — поиронизировав, обратился он к зрителям.

Ранее ведущая прогноза погоды на британском телеканале «Би-би-си» Би Такер случайно оговорилась, назвав свою соведущую Нормандскими островами. Ошибка Такер рассмешила пользователей соцсети X.

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      Мария Большакова
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