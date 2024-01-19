Оговорка ведущей прогноза погоды рассмешила пользователей сети

Ведущая прогноза погоды на британском канале «Би-би-си» Би Такер случайно оговорилась в прямом эфире и рассмешила пользователей сети. Фрагмент эфира с нечаянной ошибкой телеведущей доступен в соцсети X (бывшая Twitter).

В опубликованном ролике демонстрируется заключительная часть репортажа Такер. «Здесь тоже несколько дней будет холодно», — рассказывает Такер о погоде в одном из регионов Великобритании. Затем она поворачивается к другой ведущей канала Натали Корнах и вместо того, чтобы обратиться к ней по имени, называет ее Нормандскими островами.

Такер быстро поняла свою ошибку и сразу исправилась. «Прости меня, Натали», — сказала она, после чего рассмеялась.

Пользователей сети позабавила оговорка телеведущей. «Вы настоящая звезда», «Это было так смешно. (...) Я слышал, как люди называли кого-то другим именем, но никогда не путали его имя с географическим объектом!», «Это забавно, такое бывает, потому что мы все люди», — написали они. «Жаль, что Натали не ответила: "Спасибо тебе, остров Мэн"», — пошутил еще один участник обсуждения.

Ранее сообщалось, что ведущий новостной программы, выходящей на «Би-би-си», Роджер Джонсон выругался в прямом эфире. Он случайно произнес бранное слово cock, обозначающее мужской половой орган.