Трехлетняя девочка упала с четвертого этажа в Москве и осталась жива

Shot: трехлетняя девочка упала с четвертого этажа дома в Москве и осталась жива

Трехлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже жилого дома в Москве и осталась жива. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ее падение смягчил рыхлый снег под окнами, серьезных травм ребенок не получил.

Инцидент произошел в доме на улице Вертолетчиков (Юго-Восточной административный округ). Отмечается, мать ребенка отвлеклась на домашние дела, а девочка самостоятельно открыла окно, после чего и выпала.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В настоящее время в Московском регионе идет сильный снегопад, вызванный циклоном «Ольга». К выходным высота сугробов в столице может достичь 58 сантиметров.