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11:32, 7 февраля 2024Путешествия

Турция перестала быть курортом для небогатых туристов

TourDom: минимальная стоимость туров в Турцию летом составит 110-120 тыс. рублей

Фото: Mahmoud Fawzy / Unsplash

Отдых в Турции все чаще могут позволить себе только обеспеченные туристы. К такому выводу пришел портал TourDom.

Минимальная стоимость летних туров на популярный у россиян курорт при раннем бронировании начинается от 110-120 тысяч рублей за двоих. Как пишет источник, такие деньги готовы платить путешественники с высокими доходами, а они предпочитают более комфортные условия.

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Таким образом, Турция постепенно перестает быть бюджетным направлением для небогатых гостей. Туда все чаще приезжают отдыхающие, которые выбирают пятизвездочные отели уровня deluxe и premium — их доля в общем объеме продаж в летнем сезоне 2024-го растет.

При этом в феврале Турция, ОАЭ и Египет стали самыми доступными направлениями для путешествий россиян. Так, стоимость перелета из Москвы в Анталью составляла в 29,7 тысячи рублей на человека.

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      Мария Борисова
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