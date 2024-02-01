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13:22, 1 февраля 2024Путешествия

Россиянам назвали самые доступные направления для путешествий зимой

Эксперт по туризму Котляр: самое доступное направление в феврале — Турция

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Турция, ОАЭ и Египет стали самыми доступными направлениями для путешествий россиян в последний зимний месяц. Такие данные назвала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

«Цены в дальних странах стартуют от 70 тысяч рублей», — заметила специалист. Она также раскрыла стоимость авиарейсов на самые дешевые курорты. К примеру, перелет из Москвы в Анталью 5 февраля с авиакомпанией S7 обойдется в 29,7 тысячи рублей на человека. Москва — Дубай с перевозчиками AZUR air и «Уральские авиалинии» — от 23,9 тысячи рублей. Москва — Абу-Даби с «Победой» — от 29,9 тысячи рублей 5 февраля и от 50 тысяч рублей 15 февраля.

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Кроме того, есть рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Пхукет от 102 тысяч рублей или от 76,6 тысячи рублей с Oman Air. Перелет из российской столицы в Шарм-эш-Шейх будет стоить от 47,4 тысячи рублей, а на китайский остров Хайнань — от 73,8 тысячи рублей.

Ранее Котляр рассказала, что турецкие отельеры снизили цены на проживание в 2024 году на 20 процентов. По словам специалиста, лучшие цены раннего бронирования будут доступны до конца февраля. Она подчеркнула, что туристам с детьми будет непросто найти альтернативу Турции, поскольку остальные направления включают стыковочные рейсы и доплату за любые услуги.

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      Зарина Дзагоева
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