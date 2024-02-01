Россиянам назвали самые доступные направления для путешествий зимой

Эксперт по туризму Котляр: самое доступное направление в феврале — Турция

Турция, ОАЭ и Египет стали самыми доступными направлениями для путешествий россиян в последний зимний месяц. Такие данные назвала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

«Цены в дальних странах стартуют от 70 тысяч рублей», — заметила специалист. Она также раскрыла стоимость авиарейсов на самые дешевые курорты. К примеру, перелет из Москвы в Анталью 5 февраля с авиакомпанией S7 обойдется в 29,7 тысячи рублей на человека. Москва — Дубай с перевозчиками AZUR air и «Уральские авиалинии» — от 23,9 тысячи рублей. Москва — Абу-Даби с «Победой» — от 29,9 тысячи рублей 5 февраля и от 50 тысяч рублей 15 февраля.

Кроме того, есть рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Пхукет от 102 тысяч рублей или от 76,6 тысячи рублей с Oman Air. Перелет из российской столицы в Шарм-эш-Шейх будет стоить от 47,4 тысячи рублей, а на китайский остров Хайнань — от 73,8 тысячи рублей.

Ранее Котляр рассказала, что турецкие отельеры снизили цены на проживание в 2024 году на 20 процентов. По словам специалиста, лучшие цены раннего бронирования будут доступны до конца февраля. Она подчеркнула, что туристам с детьми будет непросто найти альтернативу Турции, поскольку остальные направления включают стыковочные рейсы и доплату за любые услуги.