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12:29, 31 января 2024Путешествия

Россиянам рассказали о «вкусных ценах» на Турцию в феврале

Эксперт по туризму Котляр: отели Турции снизили цены на 20 процентов в 2024 году

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Турецкие отельеры снизили цены на проживание в 2024 году на 20 процентов. О «вкусных ценах» на отдых в Турции россиянам рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, лучшие цены раннего бронирования будут доступны до конца февраля. Котляр подчеркнула, что туристам с детьми будет непросто найти альтернативу Турции, поскольку остальные направления включают стыковочные рейсы и доплату за любые услуги.

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«Альтернатив в 2024 году Турции для туристов с детьми тоже, скорее, не будет. Благо, на Эгейском побережье как грибы появляются новые отели», — заметила эксперт.

При этом ранее экономический обозреватель Мустафа Реджепа Эрчин заявил о стремительном подорожании отдыха на курортах Турции из-за курса доллара. По словам специалиста, курс доллара к турецкой лире вырос с 28 до 30 за несколько месяцев. Предполагается, что в 2024 году он составит 40 лир, что будет значить рост доллара на 33-35 процентов.

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      Зарина Дзагоева
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