Россиян предупредили о стремительном подорожании отдыха в Турции

Стоимость отдыха в Турции стремительно возросла из-за курса доллара

Российских путешественников предупредили о стремительном подорожании отдыха на курортах Турции из-за курса доллара. О росте стоимости туров сообщает РИА Новости со ссылкой на экономического обозревателя Мустафу Реджепа Эрчина.

По словам специалиста, курс доллара к турецкой лире вырос с 28 до 30 за несколько месяцев. Предполагается, что в 2024 году он составит 40 лир, что будет значить рост доллара на 33-35 процентов. «Ожидаемая Центральным банком инфляция на конец года в 2024 году составляет 36 процентов, а на рынке — 40-45 процентов. Российские туристы уже столкнулись со стремительным ростом цен в секторе услуг, а не с повышением обменного курса в Турции», — заметил Эрчин.

При этом эксперт допустил, что в течение 2024 года ситуация улучшится.

Ранее путешественница Саша Коновалова побывала в турецкой Аланье и сравнила цены в местном супермаркете с российскими. По словам россиянки, за последние годы стоимость продуктов в стране значительно выросла. Она рассказала, что курица там продается по 570 рублей за килограмм, а говядина — примерно по 1,5 тысячи.