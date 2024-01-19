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07:30, 19 января 2024Путешествия

Россиянка побывала в Турции и удивилась ценам на яйца

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Путешественница Саша Коновалова побывала в турецкой Аланье и сравнила цены в местном супермаркете с российскими. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянки, за последние годы стоимость продуктов в стране значительно выросла. «Десяток [яиц] в Турции обойдется примерно в 250 рублей, — удивилась автор. — Вот уже российские яйца и не кажутся такими "золотыми", правда?»

Она рассказала, что курица там продается по 570 рублей за килограмм, а говядина — примерно по 1,5 тысячи. Литр растительного масла в Турции обходится в 200 рублей, муку продают за 120 рублей. «Нарезной хлеб стоит около 100 рублей за буханку, сахар — 100 рублей за килограмм», — добавила блогерша.

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Коновалова заключила, что сейчас в Турции выгоднее отдыхать в отеле по системе «все включено». «Идея снять квартиру и готовить самим — это уже не экономвариант», — выразила мнение россиянка.

Ранее другая тревел-блогерша пошла в супермаркет в Стамбуле и описала цены в нем фразой «нам в России такое и не снилось». Она пожаловалась на значительный рост цен и заявила, что лучше снег и холод на родине, чем такая инфляция.

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      Мария Борисова
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