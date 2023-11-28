Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 28 ноября 2023Путешествия

Россиянка описала поход в супермаркет Стамбула фразой «нам такое и не снилось»

Фото: Tim Graham / Getty Images

Тревел-блогерша пошла в супермаркет «Шок» в Стамбуле и описала цены в нем фразой «нам в России такое и не снилось». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что ее любимый турецкий йогурт, к которому она пристрастилась во время жизни прошлой зимой в Аланье, стоит сейчас вместо 11,5 лиры 17,5 (около 54 рублей). Кроме того, полюбившееся ей печенье «Курабье» подорожало почти в два раза — до 42,5 лиры (около 130 рублей).

Материалы по теме:
«Они знают, чем завлечь» Анталья — любимейший курорт россиян. Где там остановиться, что посмотреть и чем заняться?
«Они знают, чем завлечь»Анталья — любимейший курорт россиян. Где там остановиться, что посмотреть и чем заняться?
20 августа 2023
«Турция по ценам сопоставима с Подмосковьем» Куда россиянам отправиться на Новый год и сколько это будет стоить?
«Турция по ценам сопоставима с Подмосковьем»Куда россиянам отправиться на Новый год и сколько это будет стоить?
26 октября 2023

Россиянка также отметила, что сильно изменилась стоимость хлеба для тостов: сейчас за него придется отдать 18,5 лиры (около 57 рублей) вместо прошлогодних 10,5 (около 32 рублей). Помимо этого, выросли цены на яйца, молоко, сыр, колбасную нарезку, макароны, листовой чай, сахар, овощи и фрукты.

«Выйдя из супермаркета, лишний раз порадовалась за себя — и за то, что успела воплотить свою мечту в жизнь, когда еще позволяли средства, и за то, что живу в России. Да, впереди еще пять месяцев жуткой зимы. Но лучше уж со снегом и холодом, чем с такой инфляцией», — заключила путешественница.

Ранее другая россиянка отдохнула в Аланье и рассказала, что поездка ее разочаровала. Она призналась, что хотела забрать вещи и сбежать куда-нибудь подальше из номера, который выглядел как «небольшая коробочка».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Водителей предупредили о новом штрафе

      «Одноклассники» масштабно обновились

      Судимый россиянин выпил слишком много и порезал ножом троих прохожих

      Стало известно о повреждении завода в Херсоне

      Tesla подала в суд на Швецию

      Полуфиналиста шоу «Место под солнцем» избили Москве

      Российские игроки НХЛ установили историческое достижение

      Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа и фильтров

      Власти Петербурга рекомендовали перевести работников на удаленку из-за снегопада

      Полицейские за деньги сообщали бизнесмену о ДТП и были пойманы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости