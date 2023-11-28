Россиянка описала поход в супермаркет Стамбула фразой «нам такое и не снилось»

Тревел-блогерша пошла в супермаркет «Шок» в Стамбуле и описала цены в нем фразой «нам в России такое и не снилось». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что ее любимый турецкий йогурт, к которому она пристрастилась во время жизни прошлой зимой в Аланье, стоит сейчас вместо 11,5 лиры 17,5 (около 54 рублей). Кроме того, полюбившееся ей печенье «Курабье» подорожало почти в два раза — до 42,5 лиры (около 130 рублей).

Россиянка также отметила, что сильно изменилась стоимость хлеба для тостов: сейчас за него придется отдать 18,5 лиры (около 57 рублей) вместо прошлогодних 10,5 (около 32 рублей). Помимо этого, выросли цены на яйца, молоко, сыр, колбасную нарезку, макароны, листовой чай, сахар, овощи и фрукты.

«Выйдя из супермаркета, лишний раз порадовалась за себя — и за то, что успела воплотить свою мечту в жизнь, когда еще позволяли средства, и за то, что живу в России. Да, впереди еще пять месяцев жуткой зимы. Но лучше уж со снегом и холодом, чем с такой инфляцией», — заключила путешественница.

Ранее другая россиянка отдохнула в Аланье и рассказала, что поездка ее разочаровала. Она призналась, что хотела забрать вещи и сбежать куда-нибудь подальше из номера, который выглядел как «небольшая коробочка».