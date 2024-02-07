Уехавшую в Сирию для участия в деятельности ИГ россиянку заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал россиянку, уехавшую в Сирию для помощи ИГ

Преображенский суд Москвы заочно арестовал на два месяца россиянку Валерию Дианову, которая уехала в Сирию для участия в боевых действиях в составе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») УК РФ. Срок ареста женщины будет исчисляться с момента ее фактического задержания на территории РФ или с момента передачи российским правоохранительным органам.

По данным следствия, в марте 2015 года Дианова, поддерживая идеи радикального фундаментализма, вылетела из Москвы в Стамбул. Оттуда она вместе с супругом — гражданином Таджикистана — попала в Сирию и вступила в «Исламское государство». В составе террористической организации мужчина стал принимать непосредственное участие в боевых действиях, а его жена — оказывать медицинскую помощь раненым боевикам и выполнять хозяйственно-бытовые функции.

Ранее сообщалось, что пропавшая девять лет назад школьница из города Кириши Ленинградской области нашлась в лагере боевиков ИГ. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о терроризме.