Угнанную машину владелицы завода ТИАЛ обнаружили на стоянке в Подмосковье

Угнанный Mercedes убитой владелицы завода ТИАЛ нашли в 37 км от дома в Свитино

Угнанную машину 64-летней владелицы завода ТИАЛ обнаружили в 37 километрах от ее дома в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, Mercedes-Benz нашли на стоянке, расположенной на Пролетарской улице Звенигорода. Предположительно, именно на нем злоумышленник скрылся с места преступления.

Трех пенсионерок с пулевыми ранениями обнаружили в подвале частного дома в деревне Свитино ранее 7 февраля. Выяснилось, что стреляли во владелицу завода ТИАЛ и двух ее подруг. Сначала злоумышленник выпустил в женщин несколько пуль, а затем упаковал их тела в полиэтилен и перенес в подвал.

Возбуждено уголовное дело по статьям о расправе и незаконном ношении оружия.

