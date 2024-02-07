Украинцы стали больше доверять ВСУ вместо Зеленского

Большая часть украинцев больше доверяют Вооруженным силам Украины (ВСУ), чем президенту Владимиру Зеленскому, об этом сообщило издание «Украинская правда» ссылаясь на социологический опрос службы «Центра Разумкова».

По результатам опроса, проведенного в январе 2024 года, украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины — 95 процентов опрошенных, среди которых 66,3 процента полностью доверяют, 28,6 процента — скорее доверяют. Президенту доверяют лишь 64 процента, среди которых полностью доверяют 21 процент, скорее доверяет — 43,1 процента.

Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату (не доверяют 75 процентов), политическим партиям (72 процента), Верховной Раде (70 процентов), судам (68 процентов).

Ранее польское издание Polityka рассказало о панике украинцев из-за заявления Зеленского о мобилизации. Авторы статьи напомнили, что Зеленский особо подчеркнул, что идею о мобилизации предложил Генштаб. По их словам, таким образом президент попытался дистанцироваться от этой меры.