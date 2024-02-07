В Белгороде во время ракетной опасности система ПВО сбила пять целей

Губернатор Гладков сообщил о пяти сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

На подлете к Белгороду во время ракетной опасности было сбито пять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО - сбито 5 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал он.

В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах, в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. В третьем домовладении повреждена хозпостройка. Помимо того, в Белгородском районе оказалась пробита кровля двух частных домовладений, повреждения получили также три автомобиля.

В Белгороде и Белгородской области вскоре после предыдущей попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти вновь объявили ракетную опасность. Глава региона призвал жителей города и Белгородского района области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.