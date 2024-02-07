Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и области

В Белгороде и области после обстрела ВСУ снова объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородской области вскоре после предыдущей попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти вновь объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона призвал жителей города и Белгородского района области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился к жителям Гладков.

Ранее сообщалось, что в случае срабатывания сигнала тревоги необходимо как можно скорее включить средства теле- и радиовещания, чтобы получить информацию о произошедшем. Также важно связаться с родными и друзьями, чтобы узнать о местонахождении каждого и проработать дальнейший план действий.