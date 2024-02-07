Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 7 февраля 2024Россия

Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и области

В Белгороде и области после обстрела ВСУ снова объявили ракетную опасность

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгороде и Белгородской области вскоре после предыдущей попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти вновь объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона призвал жителей города и Белгородского района области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился к жителям Гладков.

Ранее сообщалось, что в случае срабатывания сигнала тревоги необходимо как можно скорее включить средства теле- и радиовещания, чтобы получить информацию о произошедшем. Также важно связаться с родными и друзьями, чтобы узнать о местонахождении каждого и проработать дальнейший план действий.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?

      Звезда «Оппенгеймера» появилась на публике в откровенном платье без бюстгальтера

      Предполагаемое секс-видео Дрейка вызвало фурор в сети

      Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и области

      Зеленский встретился с Боррелем

      Российский автопроизводитель резко поднимет зарплаты

      Суд приговорил россиянина к 20 годам колонии за сексуальное насилие над дочерьми

      Стало известно о новой возможной дате визита Путина в Турцию

      Ипотеку под три-пять процентов предложили выдавать некоторым россиянам

      Зубные щетки использовали для DDoS-атаки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше