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17:57, 7 февраля 2024Россия

Губернатор заявил о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

Гладков заявил о двух пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стало известно о двух пострадавших после обстрела Белгорода со стороны Украины. Информацию об этом в Telegram подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, у одного пострадавшего диагностирована баротравма, от госпитализации он решил отказаться. Второй пострадавший местный житель доставлен в городскую больницу №2 Белгорода с осколочным ранением головы и контузией.

Telegram-канал Shot сообщает, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде ранен водитель грузового автомобиля. Его транспортируют в больницу.

Гладков заявил, что над Белгородом и областью сбито 7 воздушных целей. По информации Telegram-канала «112», ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня «Вампир», осколки которых упали на газораспределительную станцию.

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      Варвара Кошечкина
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