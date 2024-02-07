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17:45, 7 февраля 2024Россия

Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

«112»: два человека пострадали при обстреле Белгорода ВСУ
архивное фото

архивное фото. Фото: Reuters

В Белгороде два человека пострадали при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По имеющимся у канала данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город из реактивной системы залпового огня «Вампир», осколки которых упали на газораспределительную станцию. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщает, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде ранен водитель грузового автомобиля. Его транспортируют в больницу.

Вечером 7 февраля жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах на городских улицах. В частности, они рассказали, что один из снарядов попал в фуру.

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      Алан Босиков
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