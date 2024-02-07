Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины
«112»: два человека пострадали при обстреле Белгорода ВСУ
В Белгороде два человека пострадали при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
По имеющимся у канала данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город из реактивной системы залпового огня «Вампир», осколки которых упали на газораспределительную станцию. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщает, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде ранен водитель грузового автомобиля. Его транспортируют в больницу.
Вечером 7 февраля жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах на городских улицах. В частности, они рассказали, что один из снарядов попал в фуру.