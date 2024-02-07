Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 7 февраля 2024Россия

Очевидцы сообщили о взрывах в Белгороде и Шебекино

Жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах на разных улицах

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах на разных улицах. Данные от очевидцев появились в Telegram-канале «Блетгород».

По информации издания, горожане заметили на станции Крейда пожар. Они предположили, что возгорание связано с звуками взрывов в небе.

Кроме того, жители Белгорода рассказали о взрыве на улице Рабочей. Очевидцы утверждали, что в фуру, находившуюся там, прилетел снаряд. По свидетельству горожан, на Солнечном рынке человека увезли на скорой. В том же районе было перекрыто движение по улице Щорса.

Жители Шебекино также заявили о громких звуках. Они отметили, что на этом фоне в городе запустили голосовые оповещения. Власти приграничного российского региона пока ситуацию не комментировали.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте

      Мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

      Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

      Путин заявил о способности России выпускать современную авиатехнику

      В России братья-рецидивисты совершили серию краж почти на 100 миллионов рублей

      Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

      В Белгороде машина сбила бежавшего от взрывов в убежище десятилетнего ребенка

      Ксения Собчак призналась в зависти к Ким Кардашьян

      Россияне начали делать ремонт сами ради экономии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше