Очевидцы сообщили о взрывах в Белгороде и Шебекино

Жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах на разных улицах

Жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах на разных улицах. Данные от очевидцев появились в Telegram-канале «Блетгород».

По информации издания, горожане заметили на станции Крейда пожар. Они предположили, что возгорание связано с звуками взрывов в небе.

Кроме того, жители Белгорода рассказали о взрыве на улице Рабочей. Очевидцы утверждали, что в фуру, находившуюся там, прилетел снаряд. По свидетельству горожан, на Солнечном рынке человека увезли на скорой. В том же районе было перекрыто движение по улице Щорса.

Жители Шебекино также заявили о громких звуках. Они отметили, что на этом фоне в городе запустили голосовые оповещения. Власти приграничного российского региона пока ситуацию не комментировали.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

