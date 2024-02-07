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16:31, 7 февраля 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом объявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без них, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился Гладков к местным жителям.

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