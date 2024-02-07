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13:33, 7 февраля 2024Россия

Украина обстреляла российский регион

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор этого российского региона Вячеслав Гладков.

По сообщению главы Белгородской области, в результате обстрела были повреждены сразу несколько построек.

«В одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других незначительно посечены кровли, фасады и окна, также посекло один автомобиль», — сообщил Гладков.

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Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В конце 2023 года фиксировалось до 90-100 ударов дронов и обстрелов в день. Позже число ударов сократилось, однако они по-прежнему происходят почти ежедневно. В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

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      Марк Леонов
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