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15:20, 7 февраля 2024Россия

ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о второй за день атаке ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — пояснил глава региона.

При атаке пострадал инфраструктурный объект связи. В ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий, добавил Гладков.

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Ранее губернатор сообщил об ударе по селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. По его данным, в результате обстрела были повреждены сразу несколько построек. «В одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других незначительно посечены кровли, фасады и окна, также посекло один автомобиль», — сообщил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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