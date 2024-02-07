ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о второй за день атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — пояснил глава региона.

При атаке пострадал инфраструктурный объект связи. В ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий, добавил Гладков.

Ранее губернатор сообщил об ударе по селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. По его данным, в результате обстрела были повреждены сразу несколько построек. «В одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других незначительно посечены кровли, фасады и окна, также посекло один автомобиль», — сообщил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.