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10:18, 7 февраля 2024Россия

Два человека пострадали при обстреле российского промышленного предприятия ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Два человека пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавшие являются сотрудниками одного из промышленных предприятий города. «У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», — написал Гладков, подчеркнув, что в данный момент бригада скорой помощи везет их в больницу в Белгороде.

Также зафиксировано прямое попадание на стоянку предприятия. В результате посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. На месте работают оперативные службы.

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Ранее, 6 февраля, сразу два беспилотника ВСУ атаковали село Волоконовка Чернянского района Белгородской области. Один из дронов упал и взорвался, повредив объект инфраструктуры. Второй летательный аппарат был уничтожен в воздухе. Местные жители не пострадали.

В тот же день под обстрел со стороны Украины попали жилые дома в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Зафиксированы повреждения трех домовладений, в которых выбило окна, посекло фасады и заборы.

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      Константин Лысяков
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