Два человека пострадали при обстреле российского промышленного предприятия ВСУ
Два человека пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, пострадавшие являются сотрудниками одного из промышленных предприятий города. «У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», — написал Гладков, подчеркнув, что в данный момент бригада скорой помощи везет их в больницу в Белгороде.
Также зафиксировано прямое попадание на стоянку предприятия. В результате посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. На месте работают оперативные службы.
Ранее, 6 февраля, сразу два беспилотника ВСУ атаковали село Волоконовка Чернянского района Белгородской области. Один из дронов упал и взорвался, повредив объект инфраструктуры. Второй летательный аппарат был уничтожен в воздухе. Местные жители не пострадали.
В тот же день под обстрел со стороны Украины попали жилые дома в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Зафиксированы повреждения трех домовладений, в которых выбило окна, посекло фасады и заборы.