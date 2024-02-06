Во время атаки украинских беспилотников на российский регион произошел взрыв
Сразу два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Волоконовка Чернянского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в результате один из дронов упал и взорвался, повредив инфраструктурный объект, подробности о котором не приводятся. Второй беспилотник был уничтожен в воздухе. Мирные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.
Это уже четвертая атака ВСУ, о которой Гладков сообщает за 6 февраля. Ранее под обстрел со стороны Украины попали жилые дома в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Зафиксированы повреждения трех домовладений, в которых выбило окна, а также посекло фасады и заборы.
До этого в селе Вознесеновка упал и взорвался дрон ВСУ, повредив складское здание местного сельскохозяйственного предприятия. Также утром сообщалось об атаке украинского дрона на город Губкин. В результате инцидента никто не пострадал, однако в четырех частных домовладениях выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.