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19:15, 6 февраля 2024Россия

Во время атаки украинских беспилотников на российский регион произошел взрыв

Белгородский губернатор Гладков: два беспилотника ВСУ атаковали село Волоконовка

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Сразу два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Волоконовка Чернянского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате один из дронов упал и взорвался, повредив инфраструктурный объект, подробности о котором не приводятся. Второй беспилотник был уничтожен в воздухе. Мирные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Это уже четвертая атака ВСУ, о которой Гладков сообщает за 6 февраля. Ранее под обстрел со стороны Украины попали жилые дома в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Зафиксированы повреждения трех домовладений, в которых выбило окна, а также посекло фасады и заборы.

До этого в селе Вознесеновка упал и взорвался дрон ВСУ, повредив складское здание местного сельскохозяйственного предприятия. Также утром сообщалось об атаке украинского дрона на город Губкин. В результате инцидента никто не пострадал, однако в четырех частных домовладениях выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.

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      Константин Лысяков
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