Украинский беспилотник упал на территории российского села и взорвался
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Украинский дрон атаковал сего Вознесеновка, уточнил губернатор. Населенный пункт находится примерно в восьми километрах от российской государственной границы. После падения беспилотника он сдетонировал. Идет речь о дроне с подвешенным к нему зарядом или о беспилотнике-камикадзе, Гладков не уточнил.
При атаке никто не пострадал, подчеркнул губернатор. В результате взрыва было повреждено одно складское здание. На месте падения работают сотрудники оперативных служб.
Ранее беспилотник взорвался еще в одном населенном пункте Белгородской области – городе Губкине. Атака не вызывала серьезных разрушений, пострадавших не было.