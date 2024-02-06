Украинский беспилотник упал на территории российского села и взорвался

Губернатор Гладков: дрон ВСУ сдетонировал на территории Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинский дрон атаковал сего Вознесеновка, уточнил губернатор. Населенный пункт находится примерно в восьми километрах от российской государственной границы. После падения беспилотника он сдетонировал. Идет речь о дроне с подвешенным к нему зарядом или о беспилотнике-камикадзе, Гладков не уточнил.

При атаке никто не пострадал, подчеркнул губернатор. В результате взрыва было повреждено одно складское здание. На месте падения работают сотрудники оперативных служб.

Ранее беспилотник взорвался еще в одном населенном пункте Белгородской области – городе Губкине. Атака не вызывала серьезных разрушений, пострадавших не было.