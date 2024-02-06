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11:34, 6 февраля 2024Россия

Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

Фото: Nina Lyashonok / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате были повреждены три жилых дома, в которых выбило окна, а также посекло фасады и заборы. Мирные жители не пострадали. В данный момент продолжается подомовой обход территории.

Это уже третья атака ВСУ на Белгородскую область, о которой Гладков сообщил за сегодняшний день. Ранее украинский дрон упал и взорвался в селе Вознесеновка. В результате оказалось повреждено одно складское здание. Информация о пострадавших не поступала.

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      Константин Лысяков
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