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19:14, 7 февраля 2024Мир

В Белом доме ответили на вопрос о помощи Украине после смены Залужного

Салливан: США продолжат помогать Украине даже после отставки Залужного

Фото: Denis Balibouse / Reuters

США будут продолжать помогать Украине, несмотря на возможные перестановки в военном руководстве республики. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Представитель Белого дома добавил, что смена власти на Украине — дело самих украинцев, в которое США или Европа не имеют право вмешиваться. Подобный вопрос был задан на фоне слухов о скорой отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинские Вооруженные силы, но оставляем кадровые решения самим украинцам. Это решать не нам из Вашингтона или отсюда из Брюсселя», — ответил Салливан на соответствующий вопрос.

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный может отправиться в отставку в качестве посла Украины в Великобритании. По словам политика, отставку Залужного стоит ждать 8 февраля.

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