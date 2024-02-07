В ЕС назвали ничем 50 миллиардов евро для Украины

Politico: 50 миллиардов евро финансовой помощи являются ничем для Украины

Одобренная финансовая помощь для Украины от Европейского союза в размере 50 миллиардов евро является «ничем» для Украины без параллельной помощи со стороны США. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на мнение европейских чиновников.

«Все понимают, что 50 миллиардов евро недостаточно. Европа понимает, что ей необходимо активизировать свои усилия», — рассказал Йохан Ван Овертвельдт, глава бюджетного комитета Европейского парламента.

Авторы материала подчеркивают, что данная помощь Украине не будет выплачена одномоментно, она рассчитана до 2027 года. С учетом роста военных потребностей Киева, резюмируют журналисты, европейские средства не решают в полной мере названный вопрос.

Ранее Евросоюз раскрыл сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро. Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, первые финансовые средства Киев получит в марте.