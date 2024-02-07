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08:41, 7 февраля 2024Мир

В ЕС призвали Украину к финансовой самостоятельности

Politico: европейские чиновники призвали Украину к финансовой самостоятельности

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские чиновники обеспокоены трудностями выделения средств Украине в Европейском союзе (ЕС) и США, поэтому призывают Киев к большей финансовой самостоятельности. Об этом сообщает газета Politico.

«Украине необходимо стать более самодостаточной в будущем, поскольку она не может продолжать финансировать половину своего бюджета за счет внешнего финансирования», — приводит издание слова Маттео Патроне, высокопоставленного чиновника из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Авторы материала подчеркивают, что ЕС рассматривает несколько сценариев помощи Киеву. В частности, предполагается возможность конфискации замороженных российских активов. Однако власти Германии, Франции и Италии опасаются юридических и инвестиционных последствий в случае данного сценария.

Ранее в ЕС назвали ничем 50 миллиардов евро для Украины, так как без пакета помощи от США данные средства не смогут покрыть растущие потребности Киева.

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      Максим Габриелян
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