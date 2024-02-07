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18:00, 7 февраля 2024Россия

В Госдуме оценили вероятность встречи Карлсона с «гнусным клоуном» Зеленским

Депутат ГД Гурулев: кураторы запретят Зеленскому встречаться с Карлсоном
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кураторы не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с американским журналистом Такером Карлсоном. Вероятность встречи оценил депутат Госдумы Андрей Гурулев в Telegram.

Ранее Карлсон заявил, что он направил запрос на интервью с Зеленским.

В случае согласия украинский лидер будет выставлен в невыгодном свете, считает Гурулев. Зеленский предстанет перед зрителями и слушателями в виде «гнусного клоуна», который «клянчит любые гроши ради выживания собственного [политического] режима», сказал парламентарий. Гурулев добавил, что будет с нетерпением ждать ответа Зеленского на предложение журналиста.

Ранее в Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа состоялась 6 февраля.

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      Алан Босиков
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