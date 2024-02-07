В Госдуме призвали бороться с «вирусом доносительства» в России

Депутат Госдумы Авксентьева призвала бороться с доносительством в России

Депутат Госдумы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства» в России. Свой комментарий по ситуации она разместила в Telegram-канале.

Парламентарий отметила, что доносительство сейчас вышло за пределы сферы культуры и может «перейти в пандемию».

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги», — пояснила она.

Авксентьева призналась, что недавно стала свидетелем разговора двух известных деятелей культуры, которые «возмущались лавиной доносов на содержание тех или иных произведений искусства». По ее словам, они сетовали на то, что доносчикам «везде мерещится пропаганда чуждого и провокация».

Депутат Госдумы напомнила, что в прошлом доносчики жаловались «на желто-синие лавочки в парках и косички у школьниц», затем — «на детские сады и футбольные команды, у которых в названии или символике есть радуга».

«Есть большая разница между сообщением о преступлении и вредоносным крючкотворством. К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», — констатировала она.

Ранее сообщалось, что жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову арестовали на пять суток за ношение радужных сережек. Впоследствии, комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремлю неизвестно о запрете радуги на законодательном уровне.