В Крыму конфисковали раритетный Bentley иностранца в пользу государства

В Крыму конфисковали раритетный Bentley гражданина США в пользу государства

Российские таможенники конфисковали раритетный автомобиль иностранца в пользу государства. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Стало известно, что в 2015 году гражданин США (имя и фамилия не раскрываются) ввез в страну Bentley Turbo R через пункт пропуска Джанкой из штата Массачусетс. После этого машину 1990 года выпуска необходимо было вывезти или оставить, оформив для этого документы.

Однако мужчина уехал из России и оставил транспортное средство доверенному лицу. При этом отмечается, что задолженность по таможенным платежам превысила 4,6 миллиона рублей. В связи с этим по решению суда автомобиль перешел в доход государства.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке сотрудники таможни распилили один из ценнейших в мире аквамаринов весом в 1,5 килограмма с целью выяснить его минеральную ценность.

