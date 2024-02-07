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12:56, 7 февраля 2024Среда обитания

В квартире россиянина нашли троих «невидимок»

В квартире жителя Сыктывкара нашли троих «жильцов-невидимок»

Фото: Unsplash

В квартире жителя города Сыктывкар Республики Коми нашли троих «жильцов-невидимок» — людей, которые не пользуются жилплощадью, но официально на ней зарегистрированы. Россиянина подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев, сообщает портал «PRO Город».

Мужчина незаконно прописал в своей квартире трех граждан ближнего зарубежья и был задержан полицией. Сейчас никто из иностранцев в его квартире не проживает. Во время допроса выяснилось, что фиктивные жильцы платили собственнику за прописку.

Против хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее суд не разрешил выгнать из квартиры «невидимку». В ходе рассмотрения дела было установлено, что объект был продан уже с жильцом, и теперь выписать его можно только в том случае, если нынешние собственники найдут этого человека и попросят написать отказ.

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      Александра Качан
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