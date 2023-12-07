Россиянину не разрешили выгнать из квартиры невидимку

Суд не разрешил жителю Твери выписать из квартиры жильца-невидимку

Суд не разрешил жителю Твери выгнать из своей квартиры «жильца-невидимку» — человека, который больше не пользуется жилплощадью, но официально на ней зарегистрирован. Об этом сообщает газета «Вся Тверь».

Калининский районный суд отказал в удовлетворении иска, согласно которому россиянин потребовал признать зарегистрированного в его квартире человека утратившим право пользования и снятия его с регистрационного учета. Суд не смог найти доказательств того, что ответчик отказался от прав и обязанностей в отношении квартиры истца.

В суде отметили, что квартиру продали «с жильцом». Это означает, что выписать «невидимку» можно только в том случае, если один из нынешних собственников найдет этого человека и попросит написать отказ.

Ранее россиянам раскрыли способ выселить из квартиры экс-супруга. Лишить бывшего мужа или жену права собственности можно за нарушение общественного порядка или невыполнение обязанностей по содержанию жилья.