В Москве пенсионерка оказалась в реанимации из-за загоревшегося халата

Shot: 80-летняя москвичка оказалась в реанимации с ожогами из-за халата

В Москве 80-летняя пенсионерка оказалась в реанимации с ожогами из-за загоревшегося халата. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, пожилая женщина в квартире на Симферопольском проезде занималась готовкой. В какой-то момент она случайно задела конфорку халатом.

Ткань на москвичке вспыхнула мгновенно. Она не успела вовремя среагировать. В панике женщина пыталась его потушить, но ничего не вышло. Ее спасли соседи. Они почувствовали сильный запах гари и вызвали сотрудников экстренных служб.

Спасатели взломали дверь, кроме пенсионерки, на тот момент также горела мебель на кухне и в коридоре. Пострадавшая получила 90 процентов ожогов тела. Пожилую москвичку доставили в НИИ имени Склифосовского. За ее жизнь начали бороться врачи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 14-летняя школьница загорелась во время приготовления блинов. Она получила ожог шести процентов тела. Подростку оказали всю необходимую помощь медики.