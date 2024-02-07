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14:46, 7 февраля 2024Россия

В Москве заметили купающегося голым в снегу пациента наркологии

На юге Москвы заметили голого пациента из наркологии, который купался в снегу

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На Варшавском шоссе на юге Москвы заметили сбежавшего пациента из наркологии, который купался голым в снегу. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители столичного района Чертаново рассказали, что видели, как молодой человек перепрыгнул через забор клиники. Очевидцы практически сразу доложили о беглеце в экстренные службы.

В наркологическом центре подтвердили, что они действительно недоглядели за одним из своих подопечных. «Наши пациенты потенциальные или прошлые в состоянии опьянения всякие вещи могут чудить», — разъяснили представители медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что 44-летний пациент рехаба в Казани взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клиники. Заведующий отделением быстро отреагировал на случившееся и согласился вывезти мужчину за пределы учреждения на собственном автомобиле. Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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      Анна Щербакова
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