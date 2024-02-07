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01:27, 7 февраля 2024Мир

В России обвинили премьер-министра Канады в приглашении эсесовца в парламент

Посольство РФ в Оттаве: Трюдо пригласил эсесовца Гунько в парламент Канады
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Adrian Wyld / Globallookpress.com

Посольство России в Оттаве обвинило премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он пригласил бывшего эсесовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гунько для выступления в парламенте страны во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении в соцсети X.

«Официально — преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо», — заявили в димписсии.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Гунько необходимо публично судить. МВД России объявило в розыск бывшего украинского эсэсовца.

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      Марина Совина
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