В России обвинили премьер-министра Канады в приглашении эсесовца в парламент

Посольство РФ в Оттаве: Трюдо пригласил эсесовца Гунько в парламент Канады

Посольство России в Оттаве обвинило премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он пригласил бывшего эсесовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гунько для выступления в парламенте страны во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении в соцсети X.

«Официально — преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо», — заявили в димписсии.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Гунько необходимо публично судить. МВД России объявило в розыск бывшего украинского эсэсовца.

