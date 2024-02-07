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22:57, 7 февраля 2024Экономика

В России вырос оборот розничной торговли

Росстат: в 2023 году оборот розничной торговли в РФ увеличился на 6,4 процента

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В 2023 году оборот розничной торговли в России вырос на 6,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

При этом в декабре 2023-го этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 10,2 процента в сопоставимых ценах, говорится в материалах статистического ведомства. Суммарный оборот розничной торговли в 2023 году составил 47,405 триллиона рублей, в декабре прошлого года — 4,944 триллиона рублей, сообщил Росстат.

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25 марта 2023

Ранее стало известно, что в рамках расширения систем прослеживаемости товаров в России с 1 апреля начнут поэтапное внедрение системы автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах магазинов. Эксперимент Минпромторга стартовал в 2023 году. На первом этапе начнут блокировать продажу 12 категорий товаров с истекшим сроком годности, включая табак, воду и молочную продукцию. В перспективе ведомство планирует распространить действие такой практики на все группы товаров.

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