Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 7 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе ликвидировали наркосообщество мигрантов

В Челябинске ликвидировали наркосообщество из 24 мигрантов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинске сотрудники МВД ликвидировали наркосообщество. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, в ходе проведения спецоперации были задержаны 24 участника сообщества, в котором состояли уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Личность организатора группировки установлена, мужчина объявлен в розыск.

Ранее 7 февраля сообщалось о четырех россиянах из Братска, которых задержали за зарубленного в 2009 году члена банды, пристрастившегося к наркотикам.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

      Стало известно о состоянии заболевшего раком короля Карла III

      Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии

      Пережившие развод люди поделились главными открытиями

      Стал известен второй финалист Кубка Азии

      Появился рейтинг украинских чиновников по заработку за первый год конфликта

      Экс-участница телешоу о голых людях раскрыла закулисье проекта

      В российском городе ликвидировали наркосообщество мигрантов

      Российские автозаводы решили сократить производство

      В Android появилась новая защита от мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше