В российском городе ликвидировали наркосообщество мигрантов

В Челябинске ликвидировали наркосообщество из 24 мигрантов

В Челябинске сотрудники МВД ликвидировали наркосообщество. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, в ходе проведения спецоперации были задержаны 24 участника сообщества, в котором состояли уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Личность организатора группировки установлена, мужчина объявлен в розыск.

Ранее 7 февраля сообщалось о четырех россиянах из Братска, которых задержали за зарубленного в 2009 году члена банды, пристрастившегося к наркотикам.