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13:31, 7 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе неизвестный поджег здание тяговой электроподстанции

В Туле неизвестный поджег здание тяговой электроподстанции

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Туле неизвестный поджег здание тяговой электроподстанции. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ночью мужчина подошел к подстанции «Тулгорэлектротранса» на улице Плеханова, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пламя охватило фасад и внутренние стены здания. Отмечается, что все оборудование уцелело и инцидент не повлиял на работу транспорта.

Правоохранители обыскали место происшествия и изъяли обивки кресел, смывы и деревянную палку. Теперь они ищут поджигателя.

Ранее стало известно, что 23-летнего россиянина задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье.

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      Екатерина Кашурникова
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