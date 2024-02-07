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09:54, 7 февраля 2024Россия

В российском городе обрушился второй за 10 дней жилой дом

Глава Ростова Логвиненко заявил об обрушении второго за 10 дней жилого дома

Фото: Махир Бозтепе / РИА Новости

В Ростове-на-Дону на улице Черепахина обрушился жилой дом — это второе здание за 10 дней, стены которого рухнули. О происшествии сообщил глава российского города Алексей Логвиненко в Telegram.

Обрушившийся дом был 1917 года постройки, он состоял из семи квартир. В здании обрушилась несущая стена, никто не пострадал. «В декабре 2023 года дом признан аварийным. На тот момент в нем проживали всего три семьи. Две семьи — в квартирах частной собственности и одна — в муниципальной. Остальные помещения заселены не были», — сообщил глава города.

По его словам, власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на улице Черепахина. Дом отключили от коммуникаций, специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону. Там на улице Нариманова обрушилась стена жилого пятиэтажного дома, который признали аварийным еще в 2020 году. Никто не пострадал, из здания эвакуировали 95 человек.

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      Анастасия Шейкина
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