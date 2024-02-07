Вакансия продавца солнечных дней без опыта работы появилась в России

В Норильске ищут менеджера по продаже солнечных дней с зарплатой от 150 тысяч

Вакансия продавца солнечных дней с зарплатой от 150 тысяч рублей появилась в российском Норильске. Это следует из данных, опубликованных на портале HeadHunter.

Как сообщает работодатель, для работы на этой позиции не требуется опыт, а круг рабочих задач заключается в продаже недвижимости в регионах и странах с большим количеством солнечных дней в году, в том числе на берегу моря. Вакансия предполагает дистанционную работу.

«Вы нам подходите если: умеете радоваться успехам других, заинтересованы, ответственны и внимательны к деталям», — говорится в описании к вакансии.

Оплата работы сдельная: за каждую беседу с клиентом в ZOOM выплачивают по 10 тысяч, при заключении сделки в Сочи — 150 тысяч рублей и 50 тысяч за сделки в Краснодаре и Крыму.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на одну категорию работников.

