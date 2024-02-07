Виторган высмеял звезду «Слова пацана» Кологривого

Виторган обвинил Кологривого в «самолюбовании и хайпажорстве»

Актер Максим Виторган высмеял звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, который раскритиковал артиста Данилу Козловского. Своим мнением он поделился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Виторган рассказал о впечатлениях после моноспектакля Козловского FRANK. Он назвал постановку «праздником души» и похвалил ее за «искрометность, ироничность и пронзительность». Звезда «Беспринципных» добавил, что сам Козловский на сцене стал «воплощением понятия "артист"», а также упомянул в посте Кологривого.

«Все это очень большое мастерство. Я в какой-то момент вспомнил одного молодого и талантливого артиста, который, если его не сожрут хайпожерство, самолюбование и назидательность, тоже, возможно, так когда-нибудь сможет, да, Никита?» — написал Виторган.

В январе звезда «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом» и высмеял его актерский талант. Он также выступил с критикой в адрес актеров без профессионального образования, упомянув артистку Сашу Бортич.

Ранее Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале.