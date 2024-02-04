Звезда «Слова пацана» устроил скандал на Первом канале

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый устроил скандал на шоу Первого канала

Актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроил скандал на шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале. Соответствующий выпуск программы опубликован на официальном сайте.

Известно, что звезда была приглашена на передачу для обсуждения фильма «Подельники». При этом Гордон попросил Кологривого рассказать сюжет фильма и высказать свое мнение.

«Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино», — высказался артист.

В свою очередь, телеведущий раскритиковал слова знаменитости, заявив, что после такого описание не пошел бы на упомянутый фильм. Помимо этого, Гордон попросил Кологривого рассказать о художественной картине двумя словами. «Мы ж на шоу, хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу? Что у нас здесь, тоталитаризм или что?» — возмутился актер и покинул студию с разрешения Гордона.

По данным Telegram-канала Baza, 4 февраля Гордону стало плохо во время работы, вследствие чего ему вызвали скорую помощь. Отмечается, что медики диагностировали у ведущего аритмию.

В январе актера из «Слова пацана» Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца». Авторы данного решения в числе причин указали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России.