Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:35, 4 февраля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» устроил скандал на Первом канале

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый устроил скандал на шоу Первого канала

Кадр: Telegram-канал «NEWS.ru | Новости»

Актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроил скандал на шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале. Соответствующий выпуск программы опубликован на официальном сайте.

Известно, что звезда была приглашена на передачу для обсуждения фильма «Подельники». При этом Гордон попросил Кологривого рассказать сюжет фильма и высказать свое мнение.

«Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино», — высказался артист.

Материалы по теме:
Город обмана. Режиссер «Андора» снял плутовской триллер с Джулианной Мур. Почему от него невозможно оторваться?
Город обмана.Режиссер «Андора» снял плутовской триллер с Джулианной Мур. Почему от него невозможно оторваться?
18 февраля 2023
В сети — один из лучших фильмов года «Сент-Омер». Почему эту драму о суде над мигранткой-детоубийцей стоит увидеть?
В сети — один из лучших фильмов года «Сент-Омер».Почему эту драму о суде над мигранткой-детоубийцей стоит увидеть?
22 февраля 2023

В свою очередь, телеведущий раскритиковал слова знаменитости, заявив, что после такого описание не пошел бы на упомянутый фильм. Помимо этого, Гордон попросил Кологривого рассказать о художественной картине двумя словами. «Мы ж на шоу, хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу? Что у нас здесь, тоталитаризм или что?» — возмутился актер и покинул студию с разрешения Гордона.

По данным Telegram-канала Baza, 4 февраля Гордону стало плохо во время работы, вследствие чего ему вызвали скорую помощь. Отмечается, что медики диагностировали у ведущего аритмию.

В январе актера из «Слова пацана» Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца». Авторы данного решения в числе причин указали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Почему бы Шольцу не встретиться с Путиным?» На Украине призвали Германию к переговорам с Россией

      В России увеличилось число кибератак с применением вирусов-шифровальщиков

      Фермеры в Греции перекрыли шоссе во время акции протеста

      Винер заявила о возможности для гимнасток в России выступать до 60 лет

      Ким Кардашьян решила продать сумку за миллионы рублей

      Деми Мур опубликовала новое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

      Песков прокомментировал сообщения на Западе о якобы предстоящей войне с Россией

      Найдены одни из самых древних следов человека

      Российские системы ПВО за сутки сбили почти 100 беспилотников в зоне СВО

      В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше