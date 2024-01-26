Актера из «Слова пацана» внесли в базу «Миротворца»

Актера из «Слова пацана» Кологривого добавили в украинскую базу «Миротворец»

Актера Никиту Кологривого, исполнившего роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», добавили в украинскую базу «Миротворец». Об этом пишет ТАСС.

На сайте указаны личные данные Кологривого и его бывшей жены актрисы Александрины Питиримовой. Авторы данного решения в числе причин указали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России. Также актера обвинили в «сознательном нарушении государственных границ Украины» — Кологривый принимал участие в съемках сериала «Черная весна», которые проходили на территории Крыма.

Ранее Кологривый обратился к российским военным в зоне специальной военной операции. Артист в форме советского солдата поблагодарил бойцов за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийный лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.