Популярный российский блогер пожаловался на YouTube

Блогер Николай Соболев заявил о нежелании YouTube продвигать его контент

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил о нежелании администрации американского видеохостинга YouTube продвигать его контент. На эту тему он высказался в интервью журналистке Мадонне Мур, видео вышло на YouTube.

«Канал пессимизируется сейчас активно, меня не продвигают, к сожалению, в рекомендации YouTube, то есть живого роста канала нет», — пожаловался блогер на платформу.

Соболев предположил, что YouTube перестал продвигать его контент после выхода на его канале ролика с критикой журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). При этом он добавил, что платформа активно продвигает контент самого Дудя. «Видеоролик про Кремниевую долину я лично посмотрел уже автоматически раз 15, то есть постоянно он выпадает в рекомендации», — высказался блогер.

Ранее российский стендап-комик Сергей Орлов заявил, что больше не будет выкладывать свои концерты на видеохостинге YouTube. Юморист объяснил это решение тем, что, по его словам, платформа внезапно перестала рекомендовать его контент пользователям без объяснения причин.