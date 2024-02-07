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14:59, 7 февраля 2024Бывший СССР

Зеленского заподозрили в подготовке к побегу

Медведчук: Зеленский тайно скупает недвижимость за границей и готовится к побегу

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что действующий президент страны Владимир Зеленский тайно скупает недвижимость и яхты за границей и готовится к побегу. Его цитирует портал «Другая Украина».

«Вместо помощи пенсионерам, о которых Зеленский так плачет на Западе, он выводит "честно заработанные" на войне деньги в офшоры. Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность», — говорится в сообщении Медведчука.

Политик уточнил, что дорогостоящие покупки Зеленский оформляет через сторонних лиц. Например, через своего близкого друга Сергея Шефира, на которого незадолго до своей победы на выборах он перевел все свои офшорные активы, продолжив при этом получать дивиденды.

«В ноябре 2023 года в публичном поле появилась информация о покупке Шефиром и его братом Борисом двух яхт общей стоимостью 75 миллионов долларов», — отмечает Медведчук.

Политик предполагает, что Зеленский перестал надеяться на обещанные со стороны США помощь и виллу во Флориде, поэтому в декабре 2023 года он также через Шефира приобрел элитные апартаменты площадью более 600 квадратных метров на острове Джумейра в крупнейшем городе ОАЭ Дубае. Стоимость такого жилья обошлась украинскому лидеру примерно в 16,9 миллиона долларов США.

«Так крыса прорыла себе очередную нору для побега», — говорится в сообщении Медведчука. Он напомнил, что, по словам Зеленского, «украинцы сражаются за себя, за свое существование. «Но это циничная ложь. На вошедших в состав России территориях никакого геноцида нет. Более того, РФ оказывает всестороннюю помощь бывшим гражданам Украины, которых не считает и никогда не считала своими врагами», — подчеркнул он.

Украинские солдаты страдают из-за коррупционных схем, на которых власть обогащается, уверен Медведчук. В то время, как простые люди теряют свое скромное жилье и становятся беженцами, их лидер строит планы о шикарной жизни на «новой родине», подчеркивает политик.

Ранее Медведчук предрек год катастрофы Зеленского на Украине.

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      Ольга Лаврикова
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