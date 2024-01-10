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11:40, 10 января 2024Бывший СССР

Медведчук предрек год катастрофы Зеленского на Украине

Медведчук: кончатся подачки Запада, кончится и эта Украина Зеленского

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина», предрек стране год катастрофы режима президента Владимира Зеленского. Об этом он написал на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Украина Зеленского не может существовать без подачек Запада. Кончатся подачки, кончится и эта Украина (…) Чтобы убрать Зеленского с шахматной доски, достаточно просто уменьшить дозу финансовой иглы, что уже и происходит», — написал он.

При этом Медчедчук подчеркнул, что для украинского народа катастрофа действующего президента страны будет победой, так как власть давно отвернулась от людей и предала их. «Зеленский давно его предает и продает оптом и в розницу на пушечное мясо», — добавил политик, назвавший Зеленского «несмешной пародией на диктатора».

Медведчук подчеркнул, что президент Украины в скором времени станет не нужен США и Великобритании, которые безуспешно использовали его в игре против России.

Кроме того, он считает, на в 2024 году в стране усугубятся экономический, социальный, политический и военный кризисы, а экономику страны окончательно добьет сокращение внешнего финансирования. При этом никто из тех, кого называют соперниками Зеленского на пост главы страны, не сможет вывести Украину из кризиса, в который ее вогнал действующий президент.

Ранее также Медведчук заявил, что неграмотная политика действующих властей во главе с президентом Зеленским превратила Украину в изгоя на Европейском континенте.

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      Анастасия Алимпиева
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