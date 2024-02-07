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15:36, 7 февраля 2024Из жизни

Женщина сбросила 66 килограммов благодаря TikTok

Женщина узнала из TikTok о шунтировании желудка и сбросила 66 килограммов

Фото: Unsplash

Зависимая от вредной еды женщина решилась на шунтирование желудка и похудела вдвое благодаря роликам в социальной сети TikTok. Об этом сообщает Wales Online.

36-летняя Дэнни Филлипс в прошлом весила 142 килограмма. Она питалась большими порциями и часто перекусывала между приемами пищи. Женщина также регулярно съедала большое количество шоколада, из-за чего непрерывно набирала вес и не могла самостоятельно похудеть.

Из TikTok Филлипс узнала об операциях по снижению веса. По ее словам, алгоритм этого приложения постоянно предлагал ей видео людей, которые перенесли бариатрические операции и благополучно сбросили лишний вес. «Внезапно я подумала: "Вау, а ведь это может сработать и со мной"» — вспоминает она.

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Филлипс нашла подходящую клинику и решилась на шунтирование желудка — операцию, в ходе которой формируется «малый желудок» объемом до 100 миллилитров. Из него еда сразу попадает в тонкий кишечник. В результате человек наедается меньшим количеством пищи.

После операции Филлипс удалось избавиться от 66 килограммов избыточного веса. Теперь женщина старается питаться правильно и сохранять здоровый вес. На завтрак она съедает йогурт с фруктами, на обед готовит протеиновый бейгл со сливочным сыром, а также перекусывает протеиновыми батончиками. «Сейчас я чувствую себя намного лучше, я словно другой человек. Окружающие всегда подмечают, какой счастливой я стала», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, страдающая от тревоги и депрессии, сбросила 45 килограммов и обрела уверенность в себе. В прошлом она весила 122 килограмма и регулярно слышала обидные высказывания в свой адрес.

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      Алиса Удовик
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