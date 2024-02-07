Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 7 февраля 2024Забота о себе

Женщина вернулась к бывшему через 10 лет после расставания и осталась недовольна

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Если партнер хочет поддерживать контакт с бывшими избранницами, нужно установить четкие границы этого общения, считает специалист по отношениям, коуч Колин Нолан. Такой совет она дала женщине, которая вернулась к бывшему возлюбленному, с которым встречалась в юности, и осталась недовольна одной его привычкой, пишет издание The Mirror.

По словам 27-летней женщины, недавно она снова начала встречаться с мужчиной, с которым они были в отношениях 10 лет назад. Тогда их роман прервался, потому что они поступили в университеты. Дружба, однако, продолжилась после разрыва, и, завершив отношения с очередным партнерам, женщина решила дать шанс школьной любви.

«Все шло хорошо, пока я не увидела в телефоне мужчины сообщение от его бывшей девушки. Знаю, что плохо, но я заглянула в историю сообщений. Беседы были невинными, но меня задело, что он не сказал, что продолжает общаться с ней», — написала она. Мужчина извинился перед партнершей и отметил, что другая девушка осталась для него другом. Однако теперь автор письма переживает, что ее бойфренд ведет романтические переписки с другими.

В ответ Нолан порекомендовала дать мужчине еще один шанс. «Он хочет отношений с вами, вы знали друг друга годами, сомневаюсь, что он хочет вас упустить. Вы оба встречались с другими, может, вам нужно обозначить границы в общении с предыдущими партнерами. Когда бывшие продолжают присутствовать в жизни, паре может быть сложно выстроить отношения», — сказала специалистка.

Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022

Кроме того, Нолан посоветовала женщине дать избраннику понять, что привычки мужчины-одиночки пора пересмотреть.

Ранее Нолан дала совет теще, всей душой ненавидящей своего зятя. Коуч указала, что ради дочери стоит постараться имитировать хотя бы в меру спокойное отношение к зятю, чтобы не разрушить связь с ней и не потерять возможность видеть внуков.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Эквадор готов снять все вопросы по поставкам бананов в Россию. Почему Москва ограничила ввоз фруктов из этой страны?

      Захарова упрекнула западных экологов в нежелании спасти косаток в Японии

      Стало известно о продвижении ВС РФ в Запорожской области

      Мужчина застал на своем участке занимающуюся сексом пару

      Женщина вернулась к бывшему через 10 лет после расставания и осталась недовольна

      Экс-премьера Британии обвинили в уничтожении десятков тысяч украинцев

      В Генштабе оценили российские удары по ВСУ словами «не понимают, чем их атакуют»

      Названа замена Биковичу в новом сезоне «Белого лотоса»

      ЕС внесет в новый пакет санкций российских и белорусских офицеров

      В России обвинили премьер-министра Канады в приглашении эсесовца в парламент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше